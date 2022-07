MPAM instaura inquérito contra Prefeitura de Manicoré

Assim, o inquérito civil nº 002/2022 vai apurar as condições de funcionamento do Conselho Tutelar de Manicoré, que pode estar sendo dificultado pela falta de apoio material e financeiro da prefeitura local.

Manicoré/AM – A Prefeitura de Manicoré é objeto de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), conforme portaria nº 002/2022, de 29 de junho de 2022, firmada pelo promotor de Justiça Vinícius Ribeiro de Souza.

