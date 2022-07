Material de construção tem gastos de R$ 3,7 milhões em Anori

Anori/AM –A aquisição de materiais de construção pela prefeitura local foi definida pelo pregão presencial nº 025/2022 – CML, que elegeu quatro propostas vencedoras que somam o montante de R$ 3,7 milhões.

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) acatou como vencedoras as quatro propostas que totalizam R$ 3.763.601,95. As empresas vencedoras e que vão fornecer os produtos são: Eletroimã Com. e Repr. de Material Elétrico, com R$ 909.085,54, JC da Silva e Silva – ME, com R$ 925.564,48, Julyo Comercial – Eireli, com R$ 988.962,45, e ainda a MJC Brandão – ME, com R$ 939.989,48.

O prefeito de Anori, Reginaldo Nazaré da Costa, homologou a licitação em 27 de junho.