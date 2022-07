Licitação de R$ 1,7 milhão de São Sebastião do Uatumã é sustada

São Sebastião do Uatumã/AM – Em despacho datado da última sexta-feira, dia 1º de julho, o auditor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Luiz Henrique Mendes, concedeu medida cautelar para sustar a homologação de licitação envolvendo a prefeitura local e recursos acima de R$ 1,7 milhão.

A decisão se fundamenta na representação apresentada pelo Ministério Público de Contas contra a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, em desfavor do prefeito Jander Paes de Almeida, por supostas irregularidades no pregão presencial n° 013/2022, que autorizou, por de R$ R$ 1.744.200,00, a contratação da empresa A.R. da Costa - ME, para organização de eventos por 12 meses.