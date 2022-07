TCE-AM cobra R$ 4,8 milhões de prefeito de Itacoatiara

O ex-prefeito Antônio Peixoto de Oliveira deve apresentar justificativa, documentos em sua defesa ou fazer recolhimento do montante de R$ 4.874.110,27, no prazo estipulado.

Itacoatiara/AM – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) está notificando o ex-prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto de Oliveira, a recolher R$ 4,8 milhões no prazo de 30 trinta dias.

