Projeto Ação Solidária de Tabatinga ganha prédio próprio

Tabatinga/AM – O projeto Ação Solidária, que busca fazer inclusão social no município de Tabatinga, vai ter prédio próprio para funcionar, conforme licitação efetivada pela prefeitura local. De acordo com material divulgado pela Prefeitura de Tabatinga, a empresa LJG Barros – ME, será contratada para executar as obras de engenharia do projeto, as quais têm valor de R$ 325.835,42. O prefeito de Tabatinga, Saul Nunes Bemerguy, homologou e adjudicou os serviços de engenharia no dia 29 de outubro passado e o ato foi publicado na edição de sexta-feira, 17 de dezembro, do Diário Oficial dos Municípios.

