Reforma de escola em Iranduba tem custo de 1,24 milhão

Iranduba/AM - A Escola Municipal Creuza Abess Farah, no município de Iranduba vai ser reformada e já conta com licitalção indicando a empresa encarregada das obras de reforma da unidade educacional. Conforme documentos divulgados, a tomada de preços nº 005/2021-CPL/PMI teve como empresa vencedora da licitação para reforma da escola a RCL de Oliveira - Eireli, a qual executará os serviços de engenharia pelo valor de R$ 1.242.011,10. A licitação foi devidamente homologada e adjudicada p0elo prefeito de Iranduba, José Augusto Ferraz de Lima,, no último dia 15 de dezembro.

