Obras de pavimentação em Alvarães vão custar mais de R$ 2,5 milhões

Alvarães/AM - O contrato para pavimentação, construção de meio-fios e sarjetas na comunidade de Nogueira vai ter custo superior a R$ 2,5 milhões, conforme extrato do documento publicado na edição do dia 31 de janeiro no Diário Oficial dos Municípios. O documento firmado pelo prefeito de Alvarães, Lucenildo de Souza Macedo, e a empresa JL Galvão Gonçalves informa que o custo das obras na comunidade de Nogueira vai ser de R$ 2.580.430,78. O contrato nº 053/2021, que trata da obra, tem prazo de doze meses e foi assinado no dia 6 de dezembro passado

