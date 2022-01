Lancha de R$ 500 mil para transporte de estudantes em Alvarães

Alvarães/AM - Estudantes da rede municipal de Alvarães vão obter reforço no transporte por meio fluvial com a aquisição de lancha, conforme definido pelo pregão presencial nº 038/2021, que indicou a empresa vencedora da licitação e o custo do veículo, R$ 500 mil. O despacho homologatório, assinado pelo prefeito Lucenildo de Souza Macedo no dia 5 de janeiro, informa que a empresa fornecedora da lancha é a RS Navegação e o preço exato a ser pago pelo contribuinte é de R$ 499.990,00. O montante da compra vai ser custeado por verba oriunda de emenda parlamentar, informa o documento.

