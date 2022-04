Em Ipixuna, compra de móveis gasta mais de R$ 930 mil

Ipixuna/AM - A compra de móveis, destinados a suprir as secretarias e demais órgãos municipais, vai onerar os cofres da prefeitura local em R$ 932 mil, conforme pregão presencial nº 022/2022-SRP, que definiu fornecedores.

A prefeita de Ipixuna, Maria do Socorro de Paula Oliveira, homologou a licitação que tem valor global de R$ 932.040,00, originado de três propostas vencedoras.

A empresa Edmilson R da Silva, que arrematou itens no valor de R$ 630.480,00, equivalente a cerca de 67% do total, ficou com a maior parcela. As demais empresas vencedoras são a Aucides Moura de Souza, com R$ 153.590,00, e a LAV da Cunha, com R$ 147.970,00.