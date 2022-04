Material de laboratório gasta R$ 305 mil de Ipixuna

Ipixuna/AM - A compra de materiais de consumo laboratorial, destinado a atender o Hospital Maria da Glória Dantas de Lima, vai atingir o valor de R$ 305 mil, conforme pregão presencial nº 006/2022-SRP, que definiu fornecedores.

A prefeita de Ipixuna, Maria do Socorro de Paula Oliveira, homologou, no último dia 7, a licitação que registrou o total de R$ 305.652,90, com três propostas vencedoras.

A empresa JM Barbosa Laboratórios, com R$ 159.541,10, equivalente a cerca de 52%, arrematou o maior lote de itens licitados, seguida da RR Comércio de Prod. Farmac. e Hospitalares, com R$ 105.371,80, e da Acremed, com R$ 40.740,00.