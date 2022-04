Serviços funerários e reforma de prédio têm licitações no Iranduba

A retirada do edital ocorrerá no período de segunda a sexta-feira, no horário de 08 às 13 horas.

Os editais podem ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Iranduba, com pagamento, através de Documento de Arrecadação Municipal, a ser recolhido em agências da rede bancária credenciada, de R$ 100, ou gratuitamente, através de requerimento da empresa solicitante, contendo razão social, CNPJ, telefone de contato e o objeto da licitação, datado e assinado pelo representante legal da empresa, através do e-mail: [email protected]

Iranduba/AM – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Iranduba divulgou nesta segunda-feira, dia 18, a abertura de três licitações no início do mês de maio.

