Serviços da Prodam vão gerar despesa de R$ 400 mil a Iranduba

Iranduba/AM – A contratação de empresa para execução de sistema e suporte técnico de informação ao Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam) no município vai ter custo de R$ 400 mil, conforme termo de inexigibilidade N°004/2022 que indicou prestador de serviço.

