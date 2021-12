Bradesco fatura R$ 1,7 milhão por serviços em Tabatinga

Tabatinga/AM – A administração municipal definiu, conforme pregão presencial nº 039/2021-CPL/PMTBT, o banco responsável pelos serviços de “pagamento da folha de salários dos servidores ativos, aposentados e empréstimo consignado” de Tabatinga. Conforme o documento divulgado, o Banco Bradesco vai prestar os serviços e será remunerado em R$ 1.701.000,00 pelo prazo de 5 anos, informa o termo de homologação. O prefeito de Tabatinga, Saul Nunes Bemerguy, homologou o pregão e adjudicou ao Bradesco a prestação dos serviços no último dia 28 de dezembro.

