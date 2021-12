Em Urucurituba limpeza urbana vai gastar quase R$ 2 milhões

Urucurituba/AM – Os serviços de varrição manual de ruas, capinação, coleta e transporte de resíduos sólidos e de lixo no município já tem empresa definida para executá-los nos próximos 12 meses, conforme licitação via pregão presencial nº 011/2021. O custo dos serviços, no período, será de R$ 1.998.303,58 conforme o pregão que definiu a empresa Araújo Serviços como vencedora da licitação. O prefeito de Urucurituba, José Claudenor de Castro Pontes, homologou a licitação no último dia 29 de dezembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.