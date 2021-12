Canoas e motores vão custar R$ 1,11 milhão para Envira

Envira/AM – A Secretaria Municipal de Educação de Envira vai receber canoas de alumínio e motores de popa, conforme especifica o pregão presencial nº 023/2021 que definiu a fornecedora. A empresa ganhadora da licitação é a ER da Silva Junior que deve fornecer os itens licitados pelo valor de R$ 1.112.800,00, especifica o pregão. O prefeito de Envira, Paulo Ruan Portella Mattos, homologou a licitação no último dia 29 de dezembro.

