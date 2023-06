Ação em shopping de Manaus terá emissão de credencial de estacionamento para idosos e PCDs

Manaus/AM - Uma ação especial será realizada, a partir das 14h desta quarta-feira (21), para emissão e renovação de credenciais de estacionamento para pessoas idosas e com deficiência (PcD) no Amazonas Shopping, situado na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus.

O centro de compras disponibilizou a área interna, próxima à entrada da Alameda Gourmet, do centro de compras, para realizar o serviço.

Credencial

As equipes estarão prontas para atender os cidadãos interessados na emissão e renovação das credenciais de estacionamento a partir das 14h. O prazo de entrega do documento aos solicitantes é de até 15 minutos. Os cidadãos poderão contar com um serviço eficiente e rápido para obter suas credenciais e usufruir dos benefícios de estacionamento reservado.

Para obter a credencial que autoriza estacionamento em vaga especial, os idosos precisam apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência atualizado, cópia de RG e CPF. As PcDs devem apresentar, também, o laudo médico constando diagnóstico, CID, carimbo e assinatura do médico especialista.

O cartão que identifica o beneficiado para vagas especiais é específico para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência física, visual ou com síndromes e tem validade de cinco anos.

Com informações da assessoria