Adolescente é executado a tiros e tem corpo abandonado no meio de avenida em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos, identificado como Dhemesson Gonzaga da Silva, foi achado morto por volta das 00h10, dessa quarta-feira (10), no bairro Tarumã-Açu, na Zona Oeste.

Moradores da avenida Vivenda Verde, ouviram tiros no início da madrugada e acionaram a polícia. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o corpo de Dhemesson estirado no chão com um tiro no tórax.

Ele já estava sem vida. O jovem era conhecido na vizinhança e foi prontamente identificado. A polícia acredita em execução sumária e apura quem teria sido o autor do crime.