Na calada da noite, homem é torturado e arrastado nu por rua de Manaus

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi torturado até a morte e teve o corpo e arrastado por mais de 30 metros por uma rua na madrugada dessa sexta-feira (10), no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul. Ele foi achado nu no local.

O crime ocorreu por volta das 2h, no entorno do Igarapé do Bindá. Segundo os peritos a vítima sofreu vários golpes profundos na cabeça e tinha marcas e cortes por todo o corpo.

Toda a trajetória do corpo foi marcada por um rastro de sangue deixado na pista. O homicídio brutal não teve testemunhas e o homem morto não foi identificado, mas a policia trabalha nas investigações para tentar elucidar os fatos