Foragida, 'miss presidiária' é presa em casa de bronzeamento

Fabiana Garcia Verão, 31, que estava foragida da Justiça de Rondônia foi presa na tarde dessa terça-feira (10) em uma casa de bronzeamento localizada no bairro Santa Clara, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Segundo um site de notícias do Globo, a Gerência Estadual de Polinter e Capturas (GEPOL) da Polícia Civil de Mato Grosso, disse que Fabiana responde pelo crime de tráfico de drogas, autuada em flagrante em 2009 quando foi presa transportando grande quantidade de entorpecente em Mato Grosso do Sul.

Após a prisão, Fabiana participou de um concurso de beleza realizado no âmbito do sistema prisional de Mato Grosso do Sul e saiu vencedora, sendo condecorada como "Miss presidiária".

Já em Rondônia, a miss foi julgada e condenada por furto qualificado e associação criminosa na cidade de Cacoal.

Na terça, em diligências os policiais civis localizaram a mulher numa casa especializada em bronzeamento. Fabiana foi encaminhada a sede a Polinter e em seguida encaminhada a audiência de custódia.