Encapetado, homem invade e casa e mata filho da ex-namorada por vingança

Inconformado com o fim do relacionamento, um homem de 39 anos invadiu a casa de sua ex-companheira e assinou o filho dela, um jovem e apenas 17 anos, na Baixada Fluminense, no rRio de Janeiro.

Conforme informações repassadas ao site O Dia pela polícia local, o suspeito invadiu a casa da mulher na madrugada desse sábado (6) e começou a espancá-la. O filho flagrou a situação, mas ao tentar defender a mãe, foi agarrado pelo agressor e morto com um golpe conhecido popularmente como “mata-leão”.

Após o crime o ex fugiu da casa, mas não antes de avisar que voltaria para matar a mulher e o resto da família. A vítima acionou a polícia, e o horas depois o acusado foi preso na casa de amigos em outra zona da cidade.

Na delegacia ele confessou que matou o adolescente e acrescentou que o jovem seria o responsável pelo fato de a mulher não querer retomar a relação. O casal já estava separado há mais de cinco anos, porém, em todo esse período o homem sempre procurava a ex pedindo para voltar.

Ela tinha vários boletins de agressões físicas e ameaças contra ele, mas a perseguição nunca terminou.