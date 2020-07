Industriário é preso após perseguir a ex-companheira em Manaus

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Manaus/AM - Um industriário de 35 anos, foi preso na tarde de terça-feira (21) por descumprir medidas protetivas em favor da ex-companheira dele, uma mulher de 30 anos. A ação policial ocorreu no local de trabalho do indivíduo, no bairro Distrito Industrial, zona sul da capital.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), delegada Wagna Costa, o caso teve início quando a vítima procurou a unidade policial para comunicar que seu ex-companheiro não havia aceitado o término do relacionamento, e estava frequentemente lhe perseguindo. Desta forma, foi concedida uma medida protetiva em favor da mulher.

“Mesmo ciente da existência dessa medida, o indivíduo insistia em continuar importunando a ex-companheira. No dia 15 de junho deste ano, por exemplo, a mulher havia ido deixar a filha, fruto do relacionamento de ambos, na residência dele, quando o homem foi tirar satisfações para saber de quem era o veículo em que a vítima estava”, explicou a delegada.

A titular da Especializada afirmou que naquela ocasião iniciou-se uma confusão, em que o irmão da mulher acabou sendo agredido pela família do infrator. Diante de reiterados desrespeitos à medida protetiva, foi solicitado um mandado de prisão preventiva em nome dele, que foi expedido na última quarta-feira (15), pela juíza Eline Paixão Pinto, da Central de Inquéritos.

O industriário foi indiciado por descumprimento de medida protetiva. Após os trâmites na unidade policial, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia via videoconferência.