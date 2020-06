Corpo de homem é encontrado boiando na orla de Iranduba

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - O corpo de um homem identificado como Luiz Carlos Sabino Rodrigues, de 45 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (10), boiando no rio próximo ao município de Iranduba, região metropolitana de Manaus.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado para fazer a remoção do corpo, que foi levado até o pelotão Fluvial, em Manaus, para ser removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), para saber quais as causas da morte.

Na calça de Luiz, havia uma sacola amarrada, com dinheiro, celular e o RG, fazendo com que fosse possível ser feita a imediata identificação.

Após necropsia no IML, se for constatado que foi morte violenta, a Polícia Civil deverá investigar o caso.