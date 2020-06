Homem é preso e adolescente apreendido por crimes ambientais e porte ilegal de arma de fogo no Amazonas

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - Policiais do Batalhão Ambiental detiveram um homem de 51 anos e apreenderam um adolescente de 15 anos, na tarde de quarta-feira (17), envolvidos em crimes ambientais e de porte ilegal de arma de fogo, no município de Novo Airão.

Após receber várias denúncias referentes a transporte de madeira ilegal e desmatamento, a equipe se deslocou até o Km 53 da rodovia AM-352, que liga Manacapuru e Novo Airão, para verificar a ocorrência.

Ao chegar ao local informado, a equipe abordou os suspeitos e, durante buscas, apreendeu com eles uma espingarda calibre 28 com três munições intactas e uma deflagrada; uma arma de fogo calibre 20 com duas munições intactas; e uma moto Titan KS 125 sem placa e com a numeração do chassi suprimida.

Diante dos fatos, o homem detido e o adolescente apreendido foram encaminhados para o 77º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis