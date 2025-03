Vice-prefeito de Lages (SC) é preso sob suspeita de violência doméstica

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O vice-prefeito de Lages (SC), Jair Junior (Podemos), pediu afastamento do cargo na noite de domingo (23), um dia após ser preso em flagrante sob a suspeita de violência doméstica.

Jair, 30, foi detido no sábado (22) e liberado após audiência de custódia e pagamento de fiança de cinco salários mínimos.

O advogado de Jair, Fabrício Reichert, disse que irá se pronunciará sobre a prisão assim que tiver acesso ao depoimento e aos laudos.

A Polícia Civil de Santa Catarina não divulgou detalhes sobre o episódio, mas confirmou que Jair foi preso e autuado em flagrante por lesão corporal contra mulher e cárcere privado.

Em vídeo divulgado nas redes sociais após ser solto, o vice-prefeito não abordou a denúncia diretamente, mas fez uma menção ao incidente.

"Eu erro, acerto, sofro e choro como qualquer ser humano", disse. "Tive um relacionamento com vários erros de ambas as partes com a minha ex-namorada. Como homem, estou errado por ter deixado as coisas chegarem a esse nível."

"O processo em questão está em segredo de justiça e, como sou parte, não posso me manifestar publicamente, senão posso ser preso. Apenas digo que o que está sendo noticiado não corresponde à verdade dos fatos", continuou.

No vídeo, Jair não falou sobre outra acusação de violência feita por uma ex-namorada, que registrou um boletim de ocorrência no domingo relatando ter sofrido ameaças e perseguição após o término do relacionamento, em 2022.

"Ficamos sabendo sobre o boletim de ocorrência pela imprensa. Nosso cliente não foi formalmente intimado sobre o teor e demais documentos que possam estar anexados ao mesmo. Assim, quando tivermos acesso ao conteúdo de forma legal, a defesa irá se manifestar", disse o advogado do vice-prefeito. ".

Jair acumulava as funções de vice-prefeito com o cargo de diretor-presidente da Semasa (Secretaria Municipal de Águas e Saneamento). Na manhã desta segunda-feira (24), ele foi exonerado do cargo pela prefeita Carmen Zanotto (Cidadania), que disse ter recebido a notícia da prisão com "surpresa e tristeza".

"Como prefeita de Lages e, acima de tudo, como mulher, tenho o compromisso inegociável de combater qualquer forma de violência ou desrespeito às mulheres", disse Zanotto em comunicado publicado nas redes sociais.

"Reforço meu compromisso com a busca por justiça, respeitando a ampla defesa e o contraditório, assegurando que todos os envolvidos tenham a oportunidade de se manifestar."

Empossada em janeiro, Carmen é a primeira mulher a assumir a prefeitura em 258 anos. Lages tem 165 mil habitantes e é a maior cidade da serra catarinense.

A presidente do Podemos em Santa Catarina, deputada estadual Paulinha, divulgou nota afirmando que as denúncias causam surpresa e preocupação, e disse confiar na apuração dos fatos pelos órgãos competentes.

Antes de ser eleito com 58,47% dos votos na chapa liderada por Carmen, Jair cumpriu dois mandatos consecutivos como vereador de Lages.