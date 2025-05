Venda de tadalafila aumentou em quase 2.000% nos últimos nove anos no Brasil

Apesar de serem medicamentos da mesma família e com indicações semelhantes, tadalafila e sildenafila não podem ser tomados juntos por risco de queda da pressão. Já a principal diferença entre os dois medicamentos, segundo ele, é na duração do efeito -o Viagra tende a ser consumido com mais frequência porque tem uma duração menor na corrente sanguínea enquanto o tadalafila pode durar por até um dia.

"Assim como aconteceu com a sildenafila, criou-se um uso indiscriminado e, muitas vezes, sem necessidade. Em parte das vezes são homens com ereção normal, mas que querem aumentar a performance sexual e isso trás riscos", afirma Torres, acrescentando que o medicamento ainda pode causar a falsa sensação de melhora para performances em atividades físicas.

A indicação máxima diária de tadalafila é de 20 miligramas por dia. Torres alerta que, assim como acontece com o Viagra, o consumo excessivo do medicamento pode ser associado a um maior risco de problemas cardiovasculares.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) mostram que nos últimos nove anos o consumo de tadalafila aumentou em quase 2.000% no Brasil. Em 2015, foi registrada a venda de 3.248.316 unidades do medicamento e, em 2024, 64.725.760.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.