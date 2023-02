Veja atrações dos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha no Carnaval de Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval de Salvador começou na quinta-feira (16), com a entrega das chaves da cidade para o Rei Momo e um desfile comandado por Ivete Sangalo. Mas a festa segue intensa nos próximos dias, com destaque para os circuitos que concentram o maior número de foliões, como o Dodô, na orla de Barra-Ondina, e o Osmar, no Campo Grande.

O primeiro, que começa na praia da Barra e segue até Ondina, como o nome já diz, reúne nomes grandes da música baiana e nacional. É por ele, por exemplo, que passam Daniela Mercury, Olodum e Bell Marques, por exemplo.

Pelo circuito Osmar desfilam os blocos gigantes do BaianaSystem, Claudia Leitte, Saulo e Psirico, entre outros.

Já o Batatinha acontece sem trios elétricos no Pelourinho e nas praças da Sé e Castro Alves.

O Carnaval da capital baiana volta após três anos de hiato por causa da pandemia e, segundo a prefeitura da cidade, mais de 600 atrações desfilam pelos circuito oficiais.

Confira, abaixo, a programação com dias, horários e atrações dos três circuitos.

*

**CIRCUITO DODÔ**

SEXTA (17)

14h30 Projeto Balancê homenageia Gal com Marcia Short, Ana Mametto, Carla Visi

14h45 Trio Tik Tok com Timbalada, Luisa Sonza e convidados

15h Lincoln

15h15 Parangolé

15h30 Psirico

15h45 Trio - Baby-Léguas / Universitário com Jp Estourado

16h Vumbora com Bell Marques

16h30 Bloco Nana com Leo Santana

17h Timbalada / Blow Out com Claudia Leitte

17h30 Bloco D+ / Eva com Banda Eva

18h Fissura com Tomate

18h30 Daniela Mercury

18h45 Pipoca Do Cheiro

19h Carlinhos Brown

19h15 O Polêmico

19h30 Pablo E Luiza

19h45 Bloco Eu Vou com Anitta

20h Tô Ligado com Patrulha Do Samba

20h15 Solange Almeida

20h30 Kart Love

20h45 O Kannalha

21h Igor Kannário

21h15 Lá Furia

21h30 Siri Com Todi com Papazoni

21h45 Bloco Dos Vaqueiros com Fulô De Mandacarú, Guito, Japinha Conde convidados

22h Escandurras

22h15 Filhos Da Bahia

22h30 O Poeta

SÁBADO (18)

10h Happy com Tio Paulinho, Tio Elétrico com participação de Mariana Silva

14h30 Meu Amor Volto Já com Minitrio Baiano

14h45 Daniel Vieira

15h Thiago Aquino

15h15 Psirico

15h30 Parangolé

15h45 Coruja com Ivete Sangalo

16h15 Vumbora com Bell Marques

16h45 Bloco Nana com Leo Santana

17h15 Timbalada

17h45 Fissura com Filhos De Jorge E Dh8

18h15 Pipoca Do Alok

18h30 Trio - Major Lazer com Attooxxa

18h45 O Vale com Alinne Rosa

19h15 Daniela Mercury

19h30 Tô Ligado com Patrulha Do Samba

19h45 Siri Com Todi com Atila Lima

20h Lincoln

20h15 Hiago

20h45 Magary Lord

21h Alerta Prime com Arlindinho E Eduardinho Fm

21h15 Tarrindo De Q com O Polêmico

21h30 com Ambiental E Ecossistema

21h45 Pagodart

22h Trio - Madeirada Do Arrocha com Júlio Madeirada

DOMINGO (19)

9h30 Bloco Espiritual De Salvador com Cid Guerreiro De Deus E Outros

14h30 Putito Rex

14h45 Seu Maxixe

15h Olodum

16h Camaleão com Bell Marques

16h30 Fecundança / Largadinho com Claudia Leitte

17h Daquele Jeito com Xanddy Harmonia

17h30 Me Abraça com Durval Lelys

18h Psirico

18h15 Crocodilo com Daniela Mercury

18h45 Timbalada com Carlinhos Brown

19h15 Agrada Gregos com Carla Cristina

19h45 Banda Armandinho Dodô E Osmar

20h Projeto Novo Trio com Guga Meyra

20h15 Grupo Cortejo Afro

20h45 Aila Menezes

21h Ecológico Meio Ambiente com Roma Negra

21h15 Tê Tê Tê com 7kassio

21h30 Banda A Mulherada

21h45 Cristine Cardoso

22h Água Fresca

22h15 Tayrone

23h Mr Armeng

SEGUNDA (20)

15h30 Banda Th

15h45 Kart Love

16h Camaleão com Bell Marques

16h30 Filhos De Gandhy

17h Filhas De Gandhy

17h30 Fecundança / Coruja com Ivete Sangalo

18h Daquele Jeito com Xanddy Harmonia

18h30 Me Abraça com Durval Lelys

19h Banda Armandinho Dodô E Osmar

19h15 Carla Cristina

19h30 Crocodilo com Daniela Mercury

20h Largadinho / O Vale com Alinne Rosa

20h30 Projeto Novo Trio com DJ Pedro Chamusca

20h45 Grupo Cortejo Afro

21h15 Lá Furia

21h30 Buzanfan De Gerônimo

21h45 Vem Sambar com Samba Do Pretinho

22h15 Jaké com Banda Coisa De Acender / Os Blogueiros

22h30 Banda Afro Muzenza

22h45 Ecológico Meio Ambiente com DJ Alexxa / Deu Samba

23h Wilson Café

23h15 Luana Monalisa

23h30 Márcia Castro

23h45 Afrocidade

0h Tayrone

TERÇA (21)

15h30 Banda Microtrio

15h45 Juan E Ravena

16h Camaleão com Bell Marques

16h30 Largadinho com Claudia Leitte

17h Jaké com Alice Moraes, Douglas Gury, Beijo Na Boca, Banda Jaké

17h30 Bloco Uau com Babado Novo

18h Trio Feeervo com Bailinho De Quinta

18h15 Luiz Caldas

18h30 Xamã

18h45 Banda Armandinho Dodô E Osmar

19h Escandurras

19h15 Timbalada

19h30 Banana Reggae

19h45 Banda A Mulherada

20h Léo Santana

20h15 Tê Tê Tê com 7kassio

20h15 Bloco Do Cajá com Swing Do T10

20h30 Bloco Exclusiva com Entre No Clima e Convidados

20h45 Lincoln

21h Hiago

21h15 Rafa Gouveia

21h30 Lá Furia

21h45 Projeto Axé Das Antigas com Sr. Wilson

22h Alinne Rosa

22h15 A Dama

**CIRCUITO OSMAR**

SEXTA (17)

16h45 Bloquinho Popzen com Alexandre de Leão e participação de Targino Gondim no Pranchão

17h Projeto Especial Escolinha De Música Irmãos Macedo com Banda Armandinho Dodo E Osmar / Banda Emim

17h15 Chicana

17h30 É O Tchan

18h Juan E Ravena

18h15 Nêssa

18h30 Nando Borges

18h45 Cbx

19h15 Polimania com Thiago Aquino

19h45 Mambolada

20h Fantasmão

20h15 Edcity

20h30 Exclusiva do Samba com Délcio Luiz e Fora Da Mídia

21h Alvorada com Arlindinho, Marquinhos, Sensação, Roberto Mendes, Aloisio Menezes, Marco Poca Olho, Grupo Bambeia, Tiago Dantas, Romilson, Bira, Arnaldo Rafael, Valdelio França

21h30 Reduto Do Samba com Xandy De Pilares

22h Olodum

22h30 Banda Filhos De Marujo

22h45 Grupo Cortejo Afro

23h Samba Popular com A Grande Família, Samba Trator, Grupo Movimento, Junior Passos

23h30 Q Felicidade com Samba E Suor + Samba 10

0h Soweto com Banda Fora Da Mídia

0h15 As Transformistas com Zé Paredão, Oh Major - Ruan Tenente

0h30 com Big Bloco Gueto (Bbg)

0h45 Millenar Mania Arrastão

01h Clube Do Samba Na Avenida

SÁBADO (18)

10h15 Todo Menino É Um Rei com Pagodão

10h45 Pequeno Principe De Unjira

14h15 O Poeta

14h30 Targino Godim

14h45 Forró Elétrico

15h Canelight

15h30 As Muquiranas com Pagodart

16h Bola Cheia

16h30 Filhos Da Bahia

16h45 Trio - Baby-Léguas / Universitário com Samprime e Jp Estourado

17h As Kuviteiras com Lá Furia

17h30 Me Deixa À Vontade

18h Banda Armandinho Dodô E Osmar

18h15 Quabales E Favelê

18h30 Vem Sambar com Julio Sereno, David (Ex Revelação), Swingue Do Fora Da Mídia

19h É Com Esse Que Eu Vou

19h15 Edu Casanova

19h30 Pipoca De Todes com Frevância Elétrica Com Participação De Léo Kret, A Ninfeta, Chocolate Batidão

19h45 Bloco Do Cajá com O Maestro

20h Malê Debalê com Banda Malê

20h30 Banda Afro Muzenza

21h Banda Bankoma

21h30 Jaké com Neivaldo Do Tchaco, Banda Jaké, Jorge Fogueirão, Nonato Sanskey

22h Afinidade com Nosso Ritmo

22h30 Trio Comcar

22h45 Projeto Bahia Pop Tropical com Rachel Reis e Illy

23h Ilê Aiyê com Band'aiyê

DOMINGO (19)

11h Mamulengo Da Bahia

11h15 Pipoca Doce Doce com Carla Perez

11h30 Ibeji

12h15 Fit Dance

12h30 Mudei De Nome

12h45 Thiago Aquino

13h Exclusiva / Baby Moto Infantil

13h45 Nelson Rufino

14h BaianaSystem

14h15 Alinne Rosa

14h30 Parangolé

14h45 O Kannalha

15h Commanche Do Pelô com Patrulhas do Samba e Convidados

15h30 As Suburbanas com Zé Paredão com participação de O Polêmico e Malafaia

16h Muquisamba

16h30 Tierry

16h45 Timbalada

17h O Polêmico

17h15 Afrocidade

17h30 Banda 100 Censura

17h45 Jau

18h Blocão Da Liberdade

18h15 Banana Reggae com Thomé Vianna e Banda Ragga e convidados

18h45 Projeto Deu Liga com Lucas E Daí

19h15 Projeto Axé Das Antigas com Sr. Wilson

19h30 Fala Meu Louro com Bambeia e Gal Do Beco

19h45 Os Negões

21h Pagodart

SEGUNDA (20)

12h Didá

12h30 Daniel Vieira

12h45 Commancherê com K Entre Nós, Jorginho Commancheiro e Edinho Alô D

13h Pipoca Doce Doce com Carla Perez

13h15 Bloco Da Saudade

13h30 Projeto Especial Trio Do Forró com Val Macambira

13h45 Lincoln

14h Claudia Leitte

14h15 Escandurras

14h30 As Muquiranas com Psirico

15h Mudança Do Garcia

16h Igor Kannário

16h15 A Dama

16h30 As Kuviteiras com O Polêmico

17h Carlinhos Brown

17h15 7kassio

17h45 Luiz Caldas

18h Malê Debalê com Banda Malê

18h30 Bloco Do Cajá com Swing Do T10

18h45 Ilê Aiyê com Band'aiyê

19h15 Hiago

19h30 Millenar com Fernando Ferraz e Pede Tereza

19h45 Pagodão

21h Guig Ghetto

21h15 Motumbá

21h30 Projeto Nova Maré com Tiri E Cole Comigo

TERÇA (21)

12h15 Vamos Nessa com Samba Do Pretinho + Samba Vamos Nessa e convidados

12h30 Banda Olodum

12h45 Mudei De Nome

13h Durval Lelys

13h15 Saulo

13h30 Psirico

13h45 Daniela Mercury

14h Xanddy Harmonia

14h15 Lincoln

14h30 Lá Furia

14h45 Leo Santana

15h As Muquiranas com Parangolé

15h30 Carlinhos Brown

15h45 Buzanfan De Gerônimo

16h O Poeta

16h15 Alexandre Peixe

16h30 Commanche Do Pelô com Patrulhas Do Samba e convidados

17h Rumpilezz

17h15 Ilê Aiyê Pipoca com Band'aiyê

17h30 100 Censura

17h45 Banda Afro Muzenza

18h15 Filhos Do Congo com Pantera Negra + Filhos Do Congo

18h45 Trio Comcar

19h30 Arrastão Da Alegria

19h45 Renatinho Da Bahia

20h Projeto Misturaê com Gabi Moraes, Pinotte, Claudia Assis, Os Intimus

20h15 Trio - Dh8

**CIRCUITO BATATINHA**

SEXTA-FEIRA (17), A PARTIR DAS 17H

Olodum, Mutuê

Amigos De Babá

Bombocado

Tô Aê

Jogo De Ifá

Arca De Axé

Laroye Arriba

Corisco,

Bloco Axum

Dandara

Agbara

Afro Liberdade

Arayê

Namadu Nosso Planeta

Filhos De Oxalá

Afoxé Pelourinho

Mucum'g

Afoxé Preto Velho

Afro Palafittas

Filhos De Jagun

DESFILANDO NO CONTRAFLUXO, A PARTIR DAS 18H

Templo Dos Orixás

Gera Dois O Bloco

Chamego

Afro

Dança Bahia

Laroyê

Os Negões

SÁBADO (18) A PARTIR DE 17H

Catadinho Do Samba (Caráter Especial)

Bloco Da Saudade

Mania De Sambar

O Mangue

Oriobá

Tomalira

Laroyè

Arriba

Swing Do Pelô

Cabeça De Gelo

Chabis'c

Filhos De Nana

Surf Reggae

Kayala Da Bahia

Rodopiô

Diamante Negro

Alerta Mente Negra

Mulheres Na Folia

Reggae Da Paz

Curuzu City

Show Axé Dum_dum

Ginga

Remandiola

DESFILANDO NO CONTRAFLUXO, A PARTIR DE 17H

Abuse E Use

Ginga Do Negro

Jogo Do Ifá

Axé Dadà

Quintal Do Samba

Sambetão

Mania De Sambar

Vamos Nessa

Filhos De Jhá

Filhos De Korin Efan

Filhos De Nanã

Four

Days

Ilê Oyá

DOMINGO (19), A PARTIR DE 17H

Filhos De Ghandy

Kizumba

Luaê

Quero Ver Momo

Olorum Baba Mi

Só Samba De Roda

Idará

Carnapelô

Malcon X

Dança Bahia

Velha Guarda Dos Negões

Leva Eu

Airalogum

Ska Reggae

Os Negões

Sambrasil

DESFILANDO NO CONTRAFLUXO, A PARTIR DE 18H

Mutantes

Filhos De Ghandy

Furacão 2001

Kambalagwanze

Alabê

Filhos Do Congo

Afro Liberdade

SEGUNDA-FEIRA (20), A PARTIR DE 17H

Filhos De Korin

Efan

Mutantes

Tempero De Negro

Afrobogum

Laroyê Arriba

Mania De Sambar

Insaba

Maza

Babafoman

Afoxé Omo Izo

Futuro Do Reggae

Arca De Axé

Alerta Mente Negra

Bloco Da Capoeira

Ilê Oyá

Kibeleza

Sambetão

Filhos De Jhá

DESFILANDO NO CONTRAFLUXO, A PARTIR DE 18H

Filhos De Omolum

Dandara

Aspiral Do Reggae

Okambi

Filhos De Jha

Araiè

Cabeça De Gelo

Corisco

Chamego Afro

TERÇA-FEIRA (21), A PARTIR DE 17H

Swing Do Pelô

Filhos De Nanã

Furacão 2001

Obá De Xangô

Blocão Da Liberdade

Kabalagwanze

Vem Sambar

Samba E Folia

Relíquias Africanas

Samba Terramar

Arrayê, Jogo Do Ifá

Ambiental

Ecossistema

Os Negões

Afro Descendentes

Olorum Baba Mi

Afoxé Pelourinho

Malcon

DESFILANDO NO CONTRAFLUXO, A PARTIR DE 16H

Filhos De Gandhy

Filhas De Gandhy

Ta Rindo De Q

Okambi

Filhos De Omolum

Filhos De Jhá