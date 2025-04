UFRGS atualiza lista de leituras obrigatórias para vestibular 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou na última quinta-feira (28) as quatro novas obras que entraram na lista obrigatória para as provas de vestibular deste ano.

Os novos títulos escolhidos são: "Quincas Borba", de Machado de Assis; "O Demônio Familiar", de José de Alencar; "Mrs. Dalloway", de Virginia Woolf, e "Luanda, Lisboa, Paraíso", de Djaimilia Pereira de Almeida.

As novas obras substituem quatro obras --"Lisístrata", de Aristófanes; "Várias histórias", de Machado de Assis; "A Falência", de Júlia Lopes de Almeida, e "Coral e outros poemas", de Sophia de Mello Breyner Andresen-- que estavam presentes na lista de leitura desde 2023.

O vestibular é a principal forma de ingresso nos cursos de graduação da UFRGS. De acordo com a instituição, 70% das vagas são destinadas aos candidatos que realizam o vestibular próprio da universidade, enquanto os 30% restantes são preenchidos por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

O calendário da UFRGS prevê importantes etapas nos próximos meses. Além da divulgação das leituras obrigatórias, as datas das provas serão anunciadas ainda neste mês de abril.

Em junho, os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. Na sequência, em julho, será publicado o edital e as inscrições estarão abertas. A aplicação das provas está prevista para o mês de novembro.

LISTA DE LEITURAS OBRIGATÓRIAS PARA O VESTIBULAR 2026 DA UFRGS:

Quincas Borba - Machado de Assis

O Demônio Familiar - José de Alencar

Mrs. Dalloway - Virginia Woolf

Luanda, Lisboa, Paraíso - Djaimilia Pereira de Almeida

Niketche: uma história de poligamia - Paulina Chiziane

O avesso da pele - Jeferson Tenório

Mas em que mundo tu vive - José Falero

A terra dos mil povos - Kaká Werá

Água funda - Ruth Guimarães

Cem anos de solidão - Gabriel García Márquez

Um útero é do tamanho de um punho - Angélica Freitas

Seleta de Canções - Lupicínio Rodrigues: Cadeira vazia (com Alcides Gonçalves), Castigo (com Alcides Gonçalves), Cevando o amargo (com Piratini), Dona Divergência (com Felisberto Martins), Ela disse-me assim (Vai embora), Esses moços (Pobres moços), Foi assim, Loucura, Maria Rosa (com Alcides Gonçalves), Migalhas (com Felisberto Martins), Namorados, Nervos de Aço, Nunca, Se acaso você chegasse (com Felisberto Martins), Vingança e (Xote da) Felicidade.