Três apostas são as ganhadoras do concurso 2614 da Mega-Sena e dividirão R$ 68,2 milhões

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas apostas realizadas em canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal, em Salvador (BA) e Taboão da Serra (SP), e uma na casa lotérica Sorte Dourada, em Contagem (MG), acertaram as seis dezenas do concurso 2614 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (25). Desta forma, cada uma levará o total de R$ 22.746.383,38.

