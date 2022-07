Toninho Paiva, ex-vereador em São Paulo, morre aos 80 anos

O velório será realizado a partir das 22h no Cemitério Parque dos Pinheiros, à rua Ushikichi Kamiya, 1490, Vila Nova Galvão, zona norte. O enterro está marcado para as 12h desta quarta (27), no mesmo local.

"Durante quase 30 anos, Toninho Paiva representou a população do Tatuapé, na zona leste, com destaque especial para os idosos", disse o prefeito, em nota.

Com 17.224 votos e o mais velho da Casa na ocasião, Paiva, que estava no PL, não foi reeleito em 2020 -era suplente, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral)- e encerrou a sua trajetória na Câmara paulistana. A votação foi praticamente a metade da que teve quatro anos antes pelo PR.

