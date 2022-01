Sete dicas para aproveitar o sexo casual sem se apegar

O sexo casual não envolve nenhum tipo de compromisso e não exige vínculos. Pode ser com um amigo, amiga, alguém que você conheceu em um bar, balada ou no trabalho, e você se sente instantaneamente atraído por ele.

É até possível estar com a mesma pessoa por um tempo, e ambas as partes percebem que o objetivo desses encontros é se divertir, nada mais.

O sexo casual pode desempenhar um papel interessante na vida de alguém quando a pessoa termina um relacionamento ou casamento e não quer se envolver em um relacionamento sério imediatamente. Mas é bom que saiba se esse é o estado ideal no momento. Nesse caso, o apego pode ser um medo que acabará com seu relacionamento sexual e fará que alguém (provavelmente você) sofra. Por isso, separamos 7 dicas para não se apegar e aproveitar o sexo casual.

1. Nunca crie expectativas

Essa é a regra número 1 do sexo casual. Sempre que sair com seu parceiro de transa sem compromisso, faça com que renda aquilo o que vocês combinaram: muito prazer e orgasmos. Sem a obrigação de um mandar mensagem para o outro no dia seguinte. Lembre-se, vocês não estão em um relacionamento e há grandes chances de não passar disso.

2. Fique à vontade e curta o momento

O sexo precisa ser leve, principalmente quando se trata de algo mais casual. Por isso, esteja por completo na relação sexual. Pode relaxar, se entregar e curtir muito o momento!

3. Escolha alguém que também só queira o sexo casual

Para isso dar certo, as duas pessoas precisam entender de verdade que estão ali somente para transar. Se o parceiro ou parceira não estiver buscando a mesma coisa, o melhor é procurar outra pessoa. Deixe claro o que você quer e jamais se force à alguma situação por causa do sexo, existem outras pessoas no mundo.

4. Evite sair muitas vezes com a mesma pessoa

Mantenha uma distância segura, principalmente se você é do tipo de pessoa que se apaixona fácil. Tente revezar e sair com outras pessoas ou diminuir o número de vezes que você vê o parceiro ou parceira, para não criar uma conexão muito forte.

5. Evite demonstrações de afeto

Não tem necessidades de ser sentimental no sexo casual. Por isso, evite ser muito carinhoso ou meloso com o parceiro ou parceira. Nada de andar de mãos dadas ou dar presentes, isso já é um passo para algo mais sério do que apenas sexo.

6. Busque o seu prazer

Quando não existe nenhuma ligação sentimental, ficamos mais livres da pressão em agradar alguém. Então, aproveite para fazer o que quiser na cama. Afinal, esse é o seu objetivo. Diga o que gosta, mostre como gosta de ser tocada e coloque suas fantasias sexuais em prática.

7. “Termine” se começar a desenvolver sentimentos românticos

Caso um dos dois comece a se apaixonar e não seja correspondido, o ideal é parar de se encontrar com a pessoa de vez para evitar algum coração partido. Tentar convencer alguém a deixar os sentimentos de lado não dará certo. Quanto mais a situação se prolongar, mais forte será o sentimento. Corte os laços antes que seja tarde.

Bônus: Proteja-se, use sempre camisinha!