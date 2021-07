Saiba quais são as três frases que os homens mais gostam de ouvir no sexo

Não sabe o que dizer nesses momentos mais íntimos? Agora, não tenha medo. De acordo com uma pesquisa com 1.905 leitores do sexo masculino conduzida pela publicação britânica Daily Star Online, os homens gostam mais de ouvir três palavras na cama.

Quando questionados sobre as palavras que consideravam mais emocionantes, as frases que instilaram as características de governo e poder vieram à tona. As respostas mais populares foram estas:

1. “Com mais força”

2. “Te quero agora”

3. “Você é o melhor”

Essas frases assim como “É muito grande”, foram consideradas as frases mais quentes e sexys pela maioria dos entrevistados.