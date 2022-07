Saiba como seu signo reage ao desprezo dos outros

O desprezo provavelmente vem do próprio Aquário. Inteligente e cheio de conhecimento, ele se respeita e rapidamente corta o contato com quem ousa desafiar seus pontos de vista.

De forma independente e no controle, Virgem opta por analisar o caso e buscar as razões para tal ação. Se não obtiver resposta, prefere afastar-se de quem o ignora.

Se houvesse um ranking dos melhores signos para lidar com o desprezo, Leo ficaria em último lugar. Quando isso acontece, ele aposta em grandes ações e armas secretas para chamar a atenção do “outro” e mostrar o quanto a outra pessoa pode sentir falta.

O câncer leva tempo para se render, porém, quando há chance, ele vai se joga de cabeça. Toda essa profundidade impede que ele lide bem com as críticas, principalmente quando se trata de pessoas que ele mais respeita.

Um geminiano é muito legal e lógico para perder tempo lidando com grosseria. No começo, ele até procura um motivo, mas logo o deixa de lado e segue a vida.

A natureza desconfiada de Touro o impede de entrar em situações como essa. Ele trabalha e não se exibe à toa, por isso raramente sofre de desprezo. Ele prefere tirar essa pessoa de sua vida o mais rápido possível. No entanto, se isso acontecer no relacionamento envolvido, pode ser um problema para ele lidar.

Áries é um signo que cisma só em pensar no desprezo. Na maioria das vezes ele não entende o que está sendo causado porque não vê os motivos do desprezo. Por ter uma "necessidade" de ser forte, rapidamente vira a página e conclui que essa pessoa não soube lidar com o sucesso ariano.

É verdade que ninguém gosta de ser desrespeitado ou deprezado, mas cada pessoa reage de forma diferente a essa situação. Se, para alguns, o desprezo é motivo de choro, há pessoas que ficam muito revoltadas com a atitude que é dada, enquanto outras nem se preocupam com essa situação.

