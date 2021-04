Saiba como se livrar da caspa com aspirina e óleo essencial

A pele do couro cabeludo elimina naturalmente as células velhas através de um mecanismo de descamação. Quando acontece pequenas inflamações na região, as escamas eliminadas que têm a forma de flocos brancos aumentam de tamanho, dando origens à odiada caspa.

Já é de conhecimento de todos que possam ser usados shampoos e produtos cosméticos feitos para a sua eliminação, mas também existem fórmulas caseiras eficazes.

Em um shampoo anti-caspa de 110ml que contenha o ativo cetoconazol, coloque cinco aspirinas amassadas e 30 gotas de óleo essencial de alecrim, misturando tudo muito bem antes de cada aplicação.

Lave o cabelo com esta mistura entre três a quatro vezes por semana, aplicando o condicionador de sua preferência somente no comprimento do cabelo, sem entrar em contato com a raiz.