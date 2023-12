Preso por agredir mulher em Recife já respondeu por porte ilegal de arma de fogo

Ao UOL, o publicitário e amigo da vítima, Hilário Júnior, disse que Salmento perguntou a ela, no banheiro, se ela era homem ou mulher. Quando a vítima questionou o motivo da pergunta, o homem respondeu que ela estava no "banheiro errado" e desferiu um soco no rosto da vítima, quebrando, inclusive, seus óculos.

Homem já respondeu a outros processos. O delegado Diogo Bem, titular da Delegacia de Casa Amarela, listou ainda os crimes de trânsito e de exercício arbitrário das próprias razões (justiçamento com as próprias mãos) na lista de processos já respondidos por Salmento. Em entrevista coletiva, ele disse que, dentre esses, existem processos arquivados e em andamento.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antônio Fellipe Rodrigues Salmento de Sá, preso preventivamente após agredir mulher ao confundi-la com transexual em banheiro de restaurante no Recife chegou a responder por receptação e porte ilegal de arma de fogo.

