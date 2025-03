Prefeito de Sorocaba (SP) é vaiado em evento com presidente Lula

SOROCABA, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), foi vaiado na manhã desta sexta-feira (14), ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de outras autoridades.

Na ocasião, Lula e Padilha formalizaram a entrega de 789 ambulâncias para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que serão enviadas a 558 municípios de 21 estados brasileiros. A cerimônia aconteceu em Sorocaba, no interior paulista.

Manga foi hostilizado pela plateia nas vezes em que teve o nome mencionado e ao discursar. Além da vaia, foi possível ouvir gritos de "fora!" e "tira o microfone dele!". O prefeito teve que interromper a fala por causa do volume das vaias.

"Cumprimentar a galera do sindicato que está vaiando. Mas ó: Deus abençoe vocês aí também", disse. Ness e momento, o prefeito fez um coração com as mãos.

Durante discurso, o presidente Lula elogiou Manga pelo atendimento odontológico no SUS (Sistema Único de Saúde).

"Eu estava perguntando para o prefeito quantos brasileiros sorridentes ele tem aqui. E eu vi ali no celular que Sorocaba é uma cidade em que o sistema de tratamento odontológico é o segundo do estado. Parabéns, prefeito", afirmou Lula.

"Eu quero terminar assim para vocês: prefeito, pode marcar audiência em Brasília, que você será recebido. Leva sua pauta de reivindicação, que você será tratado com todo o respeito que o governo tem que ter com os prefeitos de todo o país", disse Lula ao finalizar sua fala.

Manga é bolsonarista. O prefeito posta vídeos curtos diariamente no Instagram e no TikTok. As peças rapidamente renderam a ele o apelido de "prefeito tiktoker", mesma alcunha dos também prefeitos João Campos (PSB), do Recife, e Topázio Neto (PSD), de Florianópolis.

O gestor transformou Sorocaba em um meme e virou alvo de críticas de alguns moradores, que argumentam que ele distorce a realidade da cidade.

Segundo a plataforma Social Blade, Manga ganhou 468 mil seguidores no Instagram entre 4 de janeiro e 4 de fevereiro. No mesmo período, obteve cerca de 25 milhões de curtidas no TikTok.