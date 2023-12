Porsche bate a mais de 250 km/h e deixa um morto em Belo Horizonte

O motorista será encaminhado para a unidade prisional após alta médica. Ele foi preso em flagrante por embriaguez após se recusar a fazer o teste do bafômetro e uma garrafa de uísque ter sido encontrada no local. A polícia afirma que viu indícios de embriaguez, como falas desconexas e andar cambaleante.

Peças do veículo ficaram espalhadas no asfalto devido ao impacto da batida. O Porsche avaliado em cerca de R$ 800 mil ficou destruído.

O delegado disse que o motorista esteve na delegacia para depoimento com mais dois advogados, mas ficou em silêncio. Advogado de Rodrigo Chiatti, Maurício Lopes disse que a defesa "vai estudar as medidas cabíveis".

RIO DE JANEIRO, RJ E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem morreu em um acidente envolvendo um Porsche na madrugada desta segunda-feira (11), no bairro Estoril, região oeste de Belo Horizonte. O passageiro, identificado como Cayke Pelegrino Tavares, 32, foi arremessado para fora do carro e morreu na hora.

