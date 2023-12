Policial é morto em operação na zona norte do Rio

Em meio à operação policial desta manhã, a concessionária de trens urbanos SuperVia afirmou por volta das 10h que o ramal Saracuruna funcionava apenas no trecho entre Central do Brasil e Penha, com intervalo de 30 minutos. Entre Saracuruna e Penha Circular, não havia circulação, e as estações estavam fechadas para embarque e desembarque.

Com o caso desta quarta, a região metropolitana do Rio de Janeiro soma 135 agentes de segurança baleados em 2023, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Desse total, 60 morreram e 75 ficaram feridos, aponta o levantamento.

A corporação diz que apreendeu quatro armas de guerra (fuzis) com o grupo. A polícia não divulgou informações sobre o estado de saúde do trio.

Um segundo agente foi atingido na cabeça e levado para a mesma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Na rede social X, antigo Twitter, a Polícia Militar lamentou a morte do agente, identificado como sargento Leonardo Maciel da Rocha. Ele era lotado no 3° BPM (Méier), que dava apoio à ação.

