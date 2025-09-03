Policial Civil é encontrado morto na Favela do Gato, na região central de SP





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil do Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes), foi encontrado morto na noite de terça-feira (2) na Favela do Gato, no Bom Retiro, na região central de São Paulo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o agente Caio Bruno foi encontrado em uma rua da comunidade. Policiais militares e o Resgate, do Corpo de Bombeiros, foram chamados, mas a morte já foi constatada no local.

Segundo investigadores, o agente tinha ferimentos pelo corpo e foi baleado.

A SSP não informou se o policial estava em serviço no momento que foi morto.

O caso está sendo registrado no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Polícia Civil, que investigará o crime.