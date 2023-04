Polícia investiga perito Ricardo Molina por ameaça contra ex-mulher

Ainda de acordo com suas palavras, o vídeo "mostra apenas um momento de real fúria e decepção, quando soube, naquele mesmo dia, que, apesar de ter aparentemente 'voltado' ao casamento (por iniciativa dela, vale lembrar), Janinne continuava fazendo um jogo duplo e se encontrando com o amante".

No email enviado à reportagem, ao qual anexou imagens que descreveu como momentos felizes do casal, Molina disse que Janine "não reconhece seu problema psiquiátrico e projeta em quem está mais próximo (no caso, eu) a 'culpa' por seus sintomas".

Em um momento, Molina, com uma das mãos ensanguentada, urina e pisa sobre uma Bíblia aberta caída no chão, o que, segundo Janinne, teria como objetivo atacar sua religião. O perito teria ainda jogado diversos pertences dela, em sua maior parte roupas, pela janela.

O vídeo a que ele se refere foi divulgado pela pela advogada no último dia 10 em sua conta no Instagram. Nele, o perito aparece visivelmente alterado na casa dele e a xinga em diversos momentos. Molina e Janinne estão separados por uma porta de vidro. Ele se aproxima e diz entre um vidro quebrado: "Eu vou te matar, sua filha da puta. Eu quero que você morra".

Dois dias depois, ela conseguiu na Justiça uma medida protetiva que garante o afastamento do perito dela em um raio de 200 metros. Ele também está proibido de manter contato com a ex-mulher.

