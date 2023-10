Polícia do Rio ocupa centro de treinamento de traficantes em 2º dia de operação

Nesta segunda (9), a primeira fase da operação se concentrou nos bairros Cidade de Deus, Vila Cruzeiro e Maré e terminou com nove mandados de prisão cumpridos, entre eles o de um policial militar suspeito de fazer a escolta de um caminhão de 151 quilos de cocaína. A droga pertenceria a Wilton Quintanilha, o Abelha, um dos chefes do Comando Vermelho.

Os investigadores apuraram que um integrante da facção do TCP (Terceiro Comando Puro) teria feito o ataque para incriminar criminosos do Comando Vermelho. Ele estaria escondido na comunidade onde a ação é realizada.

Agentes do BAC (Batalhão de Ações com Cães) aprenderam na Vila dos Pinheiros cerca de 300 pés de skunk. O entorpecente foi encontrado pelo faro do cão Sherlock que localizou a droga em uma casa de três andares. O local estava sem segurança e era mantido com uma rede de sete aparelhor de ar-condicionado ligada.

Os policiais estabeleceram uma base provisória no centro de treinamento. O local tem um campo de grama sintética ao lado de uma piscina de 25 metros. A área era utilizada por traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) para treinos de tiros e instrução de manobras durante confrontos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da polícia do Rio de Janeiro ocuparam o centro recreativo utilizado como local para treinamento de traficantes no Complexo da Maré, na manhã desta terça (10), durante o segundo dia de operações em comunidade ligadas ao Comando Vermelho.

