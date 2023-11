Mulher que rezava em igreja é assaltada em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi assaltada em uma igreja em Limeira, no interior de São Paulo, no momento em que rezava. A cena foi registrada por câmeras de monitoramento da paróquia.

O caso ocorreu na segunda-feira (30), na igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, que fica na rua R. Capitão Flamínio Ferreira, 585, na região central da cidade.

Imagens flagradas por câmeras de monitoramento da paróquia mostram a mulher sentada em um banco, orando, quando é abordada por um homem que entra no local, caminhando normalmente.

Calçando chinelos e vestido com uma bermuda jeans e uma jaqueta azul, ele se aproxima, segurando uma sacola plástica preta nas mãos, e se vira na direção dela.

A mulher se assusta, pega a bolsa colocada sobre o banco, apanha a carteira e entrega o que parecem notas de dinheiro e cartões de crédito. Como ele fica o tempo todo de costas para a câmera de monitoramento, não é possível ver se ele carregava uma arma.

Ao final, ela ergue os braços em um gesto de rendição e o homem deixa o local apressadamente, fugindo de bicicleta.

Em nota, a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, de Limeira, por meio do pároco, Deivison Rodrigo do Amaral, informou que, diante do assalto ocorrido dentro da igreja, na segunda-feira (30), onde uma fiel foi surpreendida por um indivíduo enquanto rezava, estuda medidas que visam melhorar a segurança do local.

"A paróquia conta com um sistema monitorado de segurança e as imagens do assalto foram entregues às autoridades policiais para a realização do trabalho de investigação e encaminhamentos internos."

O UOL entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), para obter mais informações, mas o órgão ainda não respondeu aos questionamentos.