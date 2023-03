Morre mulher que pulou do 6º andar de prédio para escapar de incêndio em SP

As investigações sobre as causas do incêndio seguirão pela Polícia Civil. O caso foi registrado como incêndio e comunicação de óbito pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros).

O incêndio ocorreu na rua do Rocio, por volta das 11h de sábado (25). O Corpo de Bombeiros enviou 13 viaturas para combater as chamas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.