Homem é detido por motorista após jogar pedra em ônibus na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi detido após jogar uma pedra contra um ônibus em Guaianases, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (10). Ele foi detido pelo motorista do veículo e por passageiros.

O homem estava na calçada e teria gritado coisas como "estou desempregado", segundo a TV Globo. A pedra atirada por ele acertou uma barra no veículo. O ônibus da linha 3063-10 faz o trajeto entre São Mateus, também na zona leste, e Guaianases.

De acordo com balanço mais recente da SP Trans, com dados até a última quarta-feira (9), foram 339 ônibus danificados na cidade de São Paulo desde 12 de junho, segundo as empresas operadoras do transporte. A maioria foi alvo de pedradas nas janelas.

"A SPTrans reforça a orientação para que as concessionárias comuniquem imediatamente todos os casos à Central de Operações e formalizem as ocorrências junto às autoridades policiais."

Também nesta quinta, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a população não precisa ter medo em meio à onda de ataques a ônibus em SP, e disse que está em andamento uma megaoperação contra os autores. "A população não precisa ter medo, nós temos uma megaoperação em andamento, a inteligência está trabalhando muito." As declarações do governador ocorrem poucos dias após o pior dia de ataques a ônibus na capital, de segunda-feira (7) a terça-feira (8), com 59 veículos depredados.

A situação tem causado temor nos profissionais e em passageiros. Por ora, não se sabe a motivação por trás das ações —nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques. O sindicato da categoria afirma que essa quantidade de apedrejamento dos veículos é incomum.

Na polícia, o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) conduz as investigações, centralizando as ocorrências antes registradas nas delegacias de cada bairro.

Na semana passada, o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Deic, havia afirmado que Polícia Civil descartava até então a participação do crime organizado nas ações. "O crime organizado age com um propósito. E os ataques não revelaram, por ora, um propósito, que é típico de facções criminosas", afirmou na ocasião.