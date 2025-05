Homem com foice é baleado por policial militar em frente ao aeroporto Santos Dumont, no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado por um policial militar na porta do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, ele estava com uma foice e ameaçava pedestres que passavam pela região.

De acordo com o 5º BPM (Centro), o agente buscou interceptar o homem, que reagiu e tentou agredi-lo. O PM então efetuou um disparo.

O homem, que não foi identificado, tem cerca de 30 anos, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido em frente ao Terceiro Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, na avenida Marechal Câmara, e levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem, com a foice em mãos, atravessa correndo a rua em frente ao aeroporto, seguido pelo policial.

Em vídeos postados é possível ouvir gritos e, em seguida, o som de um disparo. É possível ver ainda o momento em que o homem cai, solta a foice e permanece no chão, enquanto o policial chuta a ferramenta para longe com a arma ainda em punho.

A Infraero, responsável pela administração do aeroporto, informou que a ocorrência não impactou o funcionamento do terminal. O caso aconteceu próximo à saída do desembarque, em área de grande movimentação de veículos de transporte de passageiros.