Feriado de 1º de Maio deve ter sol e temperatura máxima de 24°C em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os paulistanos que resolveram ficar na cidade devem ter um dia bem agradável nesta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho. O dia até vai começar frio, mas com o surgimento do sol entre nuvens, a temperatura deve subir gradativamente no decorrer do dia.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a sensação térmica deve ser de frio entre a madrugada e o início da manhã, com termômetros em torno dos 13°C em média e temperaturas ainda mais baixas, especialmente no extremo no extremo sul da cidade, perto da serra do Mar.

No entanto, no período da tarde as máximas podem chegar aos 24°C. No final do dia, a chegada da brisa marítima aumenta um pouco a nebulosidade, porém não há condição de chuva. A temperatura deve cair para a casa dos 15°C à noite.

Segundo o CGE, os próximos dias seguem com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação na região metropolitana de São Paulo, apenas com sensação de frio durante as madrugadas. Devido a essa condição de sensação térmica mais baixa nas próximas madrugadas, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção para baixas temperaturas.

Enquanto a capital terá uma quinta de tempo aberto, o mesmo não deve ser visto no litoral paulista, onde as instabilidades climáticas ainda estão mais concentradas, devido à frente fria que passou pela região.

Por isso, há previsão de tempo nublado durante o dia e pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite entre a Praia Grande e São Sebastião. O sol até vai aparecer em alguns momentos, mas não o suficiente para fazer calor.

A temperatura máxima no litoral deve ser em Guarujá, com 24°C. Nas demais cidades, os termômetros só devem chegar aos 22°C ou 23°C. E durante as madrugadas, o frio deve ficar entre 14°C e 19°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiram alertas laranja, de perigo, para chuvas intensas em parte das regiões Nordeste e Norte do país.

O estado da Bahia deve ser o mais afetado, com chuvas significativas neste feriado do Dia do Trabalho, devido à continuidade do avanço de uma frente fria no oceano.

Segundo o Inmet, são esperados, na faixa leste do estado, principalmente em áreas do litoral, incluindo a região metropolitana de Salvador, acumulados de chuva que podem variar entre 30 mm e 100 mm no período.

Já na região Norte, o destaque será para o Amazonas, Roraima e partes do Pará, Acre e Rondônia, onde as chuvas poderão ser moderadas, com volumes de até 50 mm, conforme um quarto aviso de perigo potencial emitido pelo instituto.