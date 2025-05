Faculdade Einstein recebe até segunda (26) inscrições para vestibular de enfermagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein está com inscrições abertas para o vestibular de meio de ano do curso de enfermagem. Para ingressar, o candidato poderá realizar o processo seletivo próprio ou utilizar a nota do Enem de 2023 e 2024.

No total, 70 vagas estarão disponíveis no processo seletivo, sendo 55 reservadas para o vestibular próprio e 15 para notas do Enem. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização da seleção, até o dia 26 de maio.

No momento da inscrição, o participante deve optar por uma das formas de ingresso, seja por prova presencial ou usando as notas do Enem.

Caso o candidato escolha a prova, a taxa de inscrição será no valor de R$ 125 e, no caso das notas do Enem, o valor será de R$ 60. O valor deve ser pago por meio de cartão de crédito ou boleto bancário.

Para os participantes do vestibular próprio, a prova será composta por uma redação e 50 questões de múltipla escolha, dividida em oito matérias —língua portuguesa (10), língua inglesa (5), história (05), geografia (5), biologia (5), química ( 5), física (5) e matemática (10).

As provas serão realizadas no dia 15 de junho, na cidade de São Paulo. O início da aplicação será das 14h até às 18h.

No caso da utilização das notas do Enem de 2023 e 2024, o candidato deverá informar o CPF. A partir disso, a Vunesp irá consultar as notas do exame. A nota final será obtida pela média aritmética simples das cinco áreas de conhecimentos.

A divulgação do resultado e da lista de aprovados será no dia 4 de julho, a partir das 14h. No mesmo dia, os candidatos aprovados na primeira chamada podem realizar a matrícula.

*

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR DE MEIO DE ANO DO CURSO DE ENFERMAGEM EINSTEIN

- Período de inscrições: até 26 de maio

- Divulgação do local da prova do vestibular próprio: 6 de junho

- Realização da prova: 15 de junho

- Divulgação da lista de classificação geral e convocação da matrícula: 4 de julho, a partir das 14h

