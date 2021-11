Exofilia: Tudo sobre o desejo sexual por extraterrestres e seres sobrenaturais

"Muitos acreditam que a exofilia costumava ser mais comum do que agora. A mitologia de outras culturas muitas vezes fala de casais entre espíritos, alienígenas e semideuses com humanos que são de natureza sexual", disse.

"Pessoas com exofilia têm um desejo sexual de estar com formas de vida não humanas e são excitadas por imagens delas”, disse.

O nome desse desejo é Exofilia, e a psicoterapeuta Lucy Beresford, falou sobre o tema em um podcast no Metro UK. Muitas pessoas tem fetiche com seres não humanos, como criaturas de outro mundo, ou entidades sobrenaturais.

