Ex-panicat Ana Paula Leme, 47, é detida pela 3ª vez em 9 meses, por suspeita de desacato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Paula Leme, 47, ex-panicat, foi detida em Campinas, interior de São Paulo, após causar transtornos em um minimercado e supostamente desacatar policiais militares, na noite de segunda-feira (28). Ela estava em estado de "embriaguez severa", de acordo com a defesa.

Ela foi detida na rua Jorge de Figueiredo Corrêa, no Parque Taquaral.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi chamada porque a ex-assistente de palco do programa Pânico na Band estava alterada, causando transtornos no estabelecimento.

Os agentes disseram que ela apresentava comportamento descontrolado e que uma atendente afirmou que ela estava causando desordem na loja, perturbando o andamento normal das atividades e afastando a clientela.

Ainda de acordo com a PM, a ex-panicat se recusava a se identificar e passou a xingar os policiais.

Foi solicitado reforço de outras viaturas, Ana Paula foi imobilizada e levada para a delegacia.

A defesa diz que Ana Paula estava embriagada e que a PM foi acionada por terceiros que, equivocadamente, presumiram que ela estaria conduzindo veículo automotor -"o que não é verdade, já que a mesma estava a pé."

A advogada Caroliny Chang Rodrigues afirmou que não houve qualquer prática de infração penal.

"A cliente, embora exaltada em razão do estado etílico e da abordagem, não ofereceu resistência física, tampouco foi flagrada em situação que justifique juridicamente sua detenção. É importante destacar que o histórico anterior da cliente -relacionado a outros episódios de embriaguez ao volante, já resolvidos judicialmente- não podem servir como estigma social nem justificar perseguições ou abordagens desproporcionais, sob pena de grave violação aos direitos fundamentais", afirmou em nota.

A advogada afirmou que a cliente estava visivelmente embriagada no momento da abordagem, o que compromete sua capacidade de discernimento e reação adequada.

"A jurisprudência tanto do STJ quanto do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reafirma que, para que haja o dolo necessário para a caracterização do crime de desacato, o acusado deve ter plena consciência e intenção deliberada de se opor à autoridade. No entanto, o estado de embriaguez severa da cliente afetou diretamente a sua capacidade de agir intencionalmente, o que exclui o dolo e afasta a configuração desses crimes", afirmou.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a ex-panicat foi levada ao 1° DP de Campinas, onde assinou um termo circunstanciado.

Em 20 de julho de 2024, Ana Paula foi presa por embriaguez ao volante, desacato, ameaça e injúria no bairro do Cambuí, em Campinas. Ao ser abordada ela chutou a genitália de um PM. Em outubro, ela foi condenada por embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato.

Depois, em 30 de janeiro deste ano, ela foi detida ao ser novamente flagrada dirigindo embriagada, na Chácara Primavera. Ela não pagou fiança estabelecida em R$ 3.500, mas foi solta em audiência de custódia. Após a segunda prisão, a Justiça suspendeu o direito de dirigir por seis meses e determinou o recolhimento domiciliar noturno.

Ana Paula participou do programa Pânico e da 1ª edição do reality Casa Bonita, no Multishow, acumula 185 mil seguidores no Instagram e é formada em jornalismo, segundo consta em sua rede social.