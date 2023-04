Concurso 2584 da Mega-Sena é sorteado nesta quarta (19)

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

A aposta simples na Mega-Sena (com seis números) custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. A partir de 30 de abril, o valor da aposta simples na Mega-Sena subirá para R$ 5.

