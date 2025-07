Cientistas avançam na criação de vacina universal contra câncer

A pesquisa mais recente adaptou a tecnologia para testar uma vacina genérica, não direcionada a um tipo de tumor específico. Os cientistas notaram que a fórmula com RNA pode deflagrar uma resposta imune forte o suficiente para ativar as células de defesa que antes não funcionavam para combater o câncer.

Até o momento, as duas linhas de pesquisas para desenvolver uma vacina para o câncer envolvem encontrar um alvo presente em muitos pacientes ou adaptar um imunizante específico para alvos expressos no tumor de uma única pessoa.

De acordo com os pesquisadores, o mais surpreendente é que o resultado foi alcançado apenas acelerando o sistema imunológico e estimulando o organismo a responder como se estivesse combatendo um vírus, sem atacar uma proteína-alvo específica do tumor.

Camundongos com câncer de cérebro, pele e ossos tratados apenas com a vacina tiveram eliminação completa dos tumores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudo da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, mostrou que um tratamento experimental com RNA mensageiro foi capaz de eliminar câncer em camundongos. A pesquisa aproxima os cientistas do desenvolvimento de uma vacina universal para ativar o sistema imunológico contra diversos tipos de tumor.

